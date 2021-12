Vijf verdachten op de vlucht na gewelddadige bankoverval in Charleroi

Vijf verdachten hebben donderdagochtend een gewelddadige bankoverval gepleegd in Gilly, een deelgemeente van Charleroi. Dat heeft het parket van Charleroi bevestigd.

Het vijftal sloeg na de overval op een filiaal van de Waalse bank CPH op de vlucht.

Omstreeks 8 uur stonden de vijf overvallers de directeur van de bank op te wachten. De overvallers sloten ook drie werknemers en een klant op in het bankgebouw. ‘De slachtoffers werden bedreigd en vastgebonden met colsonbandjes’, preciseert het parket van Charleroi. ‘Er vielen geen gewonden, maar de slachtoffers verkeren wel in shock’, aldus het parket.

De verdachten gebruikten een slijpschijf om in de kluis te geraken. Het is niet duidelijk wat ze exact hebben meegenomen en wat de waarde van de buit is. De brandweer moest ook ter plaatse gaan om een brand die de overvallers hadden gesticht, te blussen. De federale politie heeft ondertussen een onderzoek geopend naar het vijftal dat op de vlucht is.