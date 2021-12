Ovam: ‘Lockdown veroorzaakte meer restafval in 2020’

Gemiddeld produceerde de Vlaming in 2020 3,5 kilogram huishoudelijk afval extra in vergelijking met het voorgaande jaar. Dat maakt de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bekend in het jaaroverzicht van 2020.

Door de lockdown werd in Vlaanderen 40.000 ton extra restafval geproduceerd ten opzichte van 2019. Per inwoner komt dat neer op 3,5 kilogram extra. Het is voor het eerst sinds 25 jaar dat dit cijfer stijgt. Gelukkig stabiliseerde de totale hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner wel op 476 kilogram. Gezien de ongewone situatie is dit zeker een opsteker, aldus OVAM.

De stijging is vooral te zien bij het huisvuil dat deur-aan-deur wordt ingezameld. Binnen de andere categorieën (grofvuil, veegvuil, afval uit openbare vuilbakjes en sluikstort) was er een daling.