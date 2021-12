De onderzoekers van het Monterey Bay Aquarium Research Institute kwamen een opmerkelijke vis tegen tijdens een duik in de Baai van Monterey in Californië. De wetenschappelijke naam van de diepzeevis met de doorzichtige kop is Macropinna microstoma, maar mensen kennen hem beter als een hemelkijker. Het onderzoeksteam was eigenlijk op zoek naar andere zeeorganismen om te filmen voor hun opkomende tentoonstelling Into The Deep, maar voor deze onverwachte ontmoeting kon ook wel wat tijd worden vrijgemaakt.