ECB staat geïsoleerd in strijd tegen inflatie

Het beleid van de ECB wijkt steeds verder af van dat van andere centrale banken.

De Europese Centrale Bank (ECB) blijft erbij dat de huidige inflatie-opstoot tijdelijk is. Dat valt af te leiden uit het persbericht dat na de bijeenkomst van de raad van bestuur is verspreid. Daarin staat dat de onderliggende inflatie consistent is met een traject richting 2 procent, de doelstelling van de bank. ‘Dit kan betekenen dat de inflatie gedurende een voorbijgaande fase boven 2 procent uitkomt’, aldus de mededeling. Terwijl de Amerikaanse centrale bank het woord transitory (voorbijgaand) wil schrappen, blijft de ECB er voorlopig aan vasthouden.

Zoals verwacht bevestigde de bank dat de pandemiesteun in maart volgend jaar zal ophouden. Maar om te voorkomen dat de overgang te groot wordt, zal het andere programma voor obligatie-aankopen tijdelijk verdubbeld worden van 20 naar 40 miljard euro per maand. In het derde kwartaal van volgend jaar zal het bedrag zakken naar 30 miljard en daarna naar 20 miljard. Daarna blijft het programma doorlopen ‘zolang het nodig is om het soepele geldbeleid te ondersteunen’. Stopzetting van het programma is een voorwaarde voor een rente-verhoging. Die wordt door de bank dus op korte termijn nog niet in het vooruitzicht gesteld. Pas als de inflatie duurzaam rond 2 procent terechtgekomen is, kan er gedacht worden aan renteverhogingen.

Het beleid contrasteert met dat van andere centrale banken. De Federal Reserve verwacht in de loop van volgend jaar de rente op te trekken, en de Bank of England maakte gisteren onverwacht zelfs al een renteverhoging bekend. De Britten trekken de beleidsrente op van 0,1 naar 0,25 procent. De Bank of England denkt dat de inflatie in april 6 procent zal bereiken, het drievoudige van het beoogde peil.