Amerikaans president Joe Biden gaf gisteren een bezoek aan de staat Kentucky nadat die het afgelopen weekend een aantal tornado’s over zich heen heeft gekregen. Na Bidens stop in het stadje Mayfield, dat zo goed als volledig van de kaart werd geveegd, bezocht hij Dawson Springs. Hij praatte er met overlevenden en omhelsde hen. De burgemeester schat dat 75 procent van het dorp vernietigd is.