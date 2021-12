Frieda Brepoels nieuwe voorzitter van VRT

Voormalig parlementslid en burgemeester van Bilzen Frieda Brepoels (N-VA) volgt Luc Van den Brande (CD&V) op als voorzitter van de raad van bestuur van de VRT.

Volgens een politiek akkoord in de Vlaamse regering legt VRT-voorzitter Luc Van den Brande zijn mandaat neer voor het einde van het jaar en is het aan de N-VA om de opvolger naar voren te schuiven. Lang werd gedacht dat de functie zou gaan naar Europees Parlementslid Geert Bourgeois, maar die heeft bedankt voor de eer.

Daarmee is de N-VA bij Frieda Brepoels terechtgekomen De beslissing over die opvolging valt vrijdag op de Vlaamse ministerraad, maar volgens De Tijd staat het vast dat Brepoels, een van de oprichters van de N-VA, aan het roer van de VRT-bestuursraad komt.

Van beroep architecte, is Brepoels een oudgediende van het Vlaams-nationalisme. Ze is sinds het begin van de jaren 80 actief bij de Volksunie en was parlementslid van het Vlaams, het Belgisch en het Europees Parlement. Minister werd ze nooit, wel was ze gedeputeerde van de provincie Limburg en burgemeester van Bilzen van 2013 tot 2018.

Uitdagingen mediasector

Brepoels was lid van de zogenaamde Bende van vier die in 1999 weigerde de Lambermontakkoorden goed te keuren. Het was het begin van een woelige periode die uiteindelijk leidde tot de splitsing van de Volksunie, waarbij ze koos voor de N-VA.

De nieuwe voorzitster van VRT heeft ervaring in raden van bestuur. Ze is onder meer voorzitster van de Vlaamse Waterweg. Volgens haar aangifte cumuleerde ze in 2019 achttien bezoldigde en niet bezoldigde mandaten. Geen daarvan had betrekking op een bedrijf uit de mediasector.

De aanwijzing van Brepoels komt op een strategisch moment voor de VRT. Sinds de aanstelling van Frederik Delaplace tot ceo van de VRT is de rust wat teruggekeerd bij de openbare omroep, na de commotie waarbij ceo Paul Lembrechts en directeur Peter Claes moesten opstappen. Maar het medialandschap blijft in sneltempo veranderen, met de digitalisering, de internationale concurrentie en het bereiken van jongeren als grootste uitdagingen. Van Brepoels wordt verwacht dat ze de samenwerking met Delaplace vlot laat verlopen. Haar voorganger Van Den Brande kreeg het verwijt zich te veel te mengen in het dagelijkse beleid.

Nieuwe samenstelling

Ook de raad van bestuur wordt opnieuw en anders samengesteld. Er komen vier onafhankelijke bestuurders in de plaats van een bestuurder van CD&V, Open VLD, Vlaams Belang en N-VA. Die nieuwe raad van bestuur wordt aangesteld nadat de decreetswijziging is goedgekeurd in het Vlaams Parlement, waarschijnlijk in de eerste maanden van volgend jaar. Er komt een nieuwe regeringscommissaris, aangezien de huidige tot dezelfde partij behoort als voorzitter Brepoels. De vervanger mag worden aangewezen door Open VLD.

Een voorzitter van de raad van bestuur van de VRT krijgt een vaste jaarvergoeding van 6.500 euro. Per vergadering komt daar 650 euro bovenop, vanaf de zestiende vergadering per jaar is dat 325 euro. Reiskosten verbonden aan het mandaat worden eveneens vergoed.