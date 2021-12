Mercedes staakt verzet tegen overwinning Verstappen

Het team van de vicewereldkampioen F1 Lewis Hamilton, heeft de plannen opgeheven om de uitslag van de bepalende race voor het wereldkampioenschap aan te vechten. Het team feliciteerde Max Verstappen intussen.

Uit ongenoegen over omstreden ingreep in de race van de safety car, beloofde Mercedes de uitslag van de beslissende race in Abu Dhabi aan te vechten. Kort na de ingreep van de safety car finishte de Nederlander Max Verstappen voor recordhouder en Mercedes-chauffeur Lewis Hamilton. Zo werd hij voor het eerst wereldkampioen.

‘Maar die klacht vervalt na constructief overleg met de federatie voor autosport FIA en Formule 1’, zegt Mercedes nu. ‘In de toekomst moet meer duidelijkheid komen over het protocol met de safety car. Max, we feliciteren jou en je hele team. We kijken ernaar uit om het in het volgende seizoen tegen jou op te nemen op het circuit.’