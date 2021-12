Hoe en waar krijgt u de boosterprik? Uw vragen over de derde prik beantwoord

Woensdag beslisten de ministers van Volksgezondheid om de toediening van de boosterprik te versnellen. Iedereen die vier maanden geleden voor het laatst een vaccin van Pfizer of Moderna kreeg, zal uitgenodigd worden voor een derde spuitje. ‘De komende weken zullen twee miljoen Vlamingen uitgenodigd worden’, zei minister Wouter Beke (CD&V).

Het is de bedoeling dat er elke week 700.000 tot 800.000 boosterprikken worden gezet. Dat is een record in vergelijking met de vorige vaccinatiepiek van afgelopen zomer, namelijk 660.000 vaccinaties.

De versnelling in de vaccinatiecampagne betekent dat 2,5 miljoen Vlamingen bijkomend al in januari gevaccineerd kunnen worden. Hiervoor worden de 84 bestaande vaccinatiecentra in Vlaanderen ingezet. De vraag is of elk vaccinatiecentrum voldoende capaciteit heeft. Als dat niet zo is, kan er worden uitgebreid met tenten en containers, klonk het in de persconferentie van Agentschap Zorg en Gezondheid.

Hoe word ik opgeroepen voor de derde prik? En zal dat weer in vaccinatiecentra zijn?

Uw uitnodiging komt steeds per post en kunt u ook terugvinden in uw elektronische brievenbus Mijn Burgerprofiel. Op uw brief staan de gegevens van het vaccinatiecentrum waar u moet zijn. Mocht u het tijdstip van uw afspraak willen veranderen, belt u het best naar het vaccinatiecentrum zelf. De vaccins in Vlaanderen worden toegediend in de 84 bestaande vaccinatiecentra. Als u niet mobiel bent, krijgt u uw boosterprik thuis via de huisarts.

Inentingen bij de huisarts, apothekers of in grote bedrijven is nog niet aan de orde. ‘We moeten nu snel schakelen, en dat gebeurt het best via vaccinatiecentra’, zei Dirk Dewolf van Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wat is de volgorde van de uitnodigingen?

Uitnodigingen zullen nog altijd in volgorde van leeftijd gaan.

Als ik sowieso word opgeroepen, waarom zou ik me dan op de Qvax-lijst zetten?

Omdat u op die manier kans maakt om sneller gevaccineerd te worden. Qvax is de reservelijst voor covid-19-vaccins en als u ingeschreven bent op die lijst, kunt u worden opgeroepen als er overschotten zijn in een vaccinatiecentrum in uw buurt. U kunt u aanmelden via deze link door een aantal gegevens zoals rijksregisternummer en mailadres door te geven. Brusselaars die zich op de reservelijst willen zetten, moeten dat doen via Bruvax.

Krijg ik een boosterprik met het vaccin waarmee ik het laatst ben ingeënt?

Voor de boostervaccinatie worden alleen de mRNA-vaccins gebruikt: Pfizer en Moderna. Binnenkort zullen alle vaccinatiecentra overschakelen op enkel Moderna. Dat heeft te maken met de leveringen. Of Pfizer dan niet meer zal worden ingezet als boostervaccin? Ook dat hangt af van de voorraden, maar ons land verwacht in 2022 wel nieuwe leveringen van Pfizer. Wie recent een eerste prik met Pfizer kreeg, zal wel nog op een tweede prik met het Pfizer-vaccin kunnen rekenen.

Wat bescherming betreft is er amper verschil tussen Pfizer en Moderna. Voor zowel Pfizer als Moderna bedraagt de bescherming tegen symptomatische infectie na een boostershot zo’n 94 procent.

Wie gevaccineerd werd met het Janssen-vaccin moet twee maanden na de inenting een boostershot krijgen. Voor wie AstraZeneca kreeg, geldt ook het termijn van vier maanden.

Moeten we nu om de vier maanden een boosterprik krijgen?

‘We kunnen hier niet op vooruitlopen’, antwoordt vaccinoloog Pierre Van Damme. ‘Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Op dit moment zijn we bezig om de boosterprik in het kader van de besmettelijkere omikronvariant in te zetten. Het is mogelijk dat we vroeg of laat in een soort van griepscenario komen waarbij we ook elk jaar een griepvaccin krijgen.’

Wat met de vaccinatie van kinderen?

Kinderen tussen 5 en 11 jaar zullen dit jaar niet meer gevaccineerd worden. Wellicht kan dat pas ergens in januari beginnen, nadat ons land hierover heeft beslist. Het is wel de bedoeling dat tegen eind februari alle kinderen tussen 5 en 11 twee keer ingeënt zijn geweest. Ook dat zal doorgaan in vaccinatiecentra, al kan het zijn dat er in sommige regio’s kindervaccinatiecentra worden opgericht om het haalbaar te houden voor vaccinatiecentra.

Het is nog niet duidelijk of CLB’s kunnen helpen met de vaccinaties.

