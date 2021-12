Ryanair gaat miljoenencompensatie betalen aan gedupeerde passagiers

Ongeveer 33.000 passagiers die getroffen werden door de annulatie van 172 Belgische Ryanair-vluchten in de zomer van 2018, zullen elk een waardebon van 250 of 400 euro krijgen. Na een jaar kunnen ze die laten uitbetalen. Dat heeft consumentenorganisatie Test Aankoop aangekondigd.

Over de compensatie voor de passagiers liep een rechtszaak, maar Test Aankoop en Ryanair hebben buiten dat gerechtelijk kader een akkoord bereikt.

Volgens het akkoord zal de Ierse lagekostenmaatschappij alle passagiers voor het einde van het jaar een mail sturen, waarmee ze de waardebon kunnen aanvragen. Als iedereen dat doet, zal de operatie Ryanair tussen 8 en 13 miljoen euro kosten. Bovendien, zo zegt Test Aankoop, komen ook andere ‘aanvaardbare extra kosten’ (herboeking, taxikosten, hotel ...) die rechtstreeks gelinkt zijn aan de geschrapte vlucht in aanmerking voor vergoeding. Test Aankoop is blij met die beslissing, omdat compensaties afdwingen via de gerechtelijke weg nog veel langer zou duren.

In juli en augustus 2018 werden 172 vluchten van Ryanair geannuleerd of liepen ze vertraging op na een grote staking van werknemers van de luchtvaartmaatschappij op de luchthavens van Zaventem en Charleroi. Duizenden mensen konden niet vliegen en moesten in sommige gevallen hun hotelverblijf verlengen of een andere vlucht boeken.