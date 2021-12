Een vos kwam vorige week donderdag vast te zitten in de Oude Zak in Brugge in een hek dat de tuin van een bed and breakfast scheidt van de Brugse reien. Uitbaatster Caroline Vanmol zag het dier vastzitten en verwittigde de brandweer. Waarschijnlijk was de vos uit op de kippen in haar tuin aangezien in de buurt al meerdere kippen verdwenen waren.