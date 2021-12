Coronacijfers dalen verder

Het aantal coronabesmettingen in ons land daalt verder. Dat blijkt donderdagochtend uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Volgens de cijfers daalde het gemiddelde aantal coronabesmettingen van 6 tot 12 december met 24 procent in vergelijking met de week voordien, tot gemiddeld 12.672 infecties per dag.

In diezelfde periode werden dagelijks gemiddeld 89.300 coronatests (-18 procent) afgenomen, waarvan 15,8 procent positief bleek. Het reproductiegetal bedraagt 0,91. Omdat het getal kleiner is dan 1, neemt de epidemie in kracht af. Het cijfer is al een tijdje opnieuw onder de 1.

De deltavariant blijft op dit moment de dominante virusvariant in ons land.

Er overleden in die periode gemiddeld 44,7 mensen per dag (-11 procent) aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus.

De positieve trend tekent zich ook af in de ziekenhuisopnames. Tussen 9 en 15 december werden dagelijks gemiddeld 253,7 patiënten met een infectie in het hospitaal opgenomen, een daling met 11 procent ten opzichte van de week voordien.

Er lagen woensdag 3.120 coronapatiënten (-11 procent) in het ziekenhuis. Op de diensten intensieve zorg lagen woensdag 804 coronapatiënten, dat waren er 11 minder dan dinsdag.

76 procent van de Belgische bevolking is dubbel gevaccineerd of kreeg een prik van het Janssensvaccin. Al zeker een kwart van de Belgische bevolking kreeg een boosterprik, dat komt overeen met 2.898.347 mensen.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.