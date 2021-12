Nederlandse kroonprinses Amalia had verjaardagsfeest met “tientallen gasten”, terwijl regering max vier gasten adviseert

De Nederlandse premier Mark Rutte meldde woensdag in een brief aan het parlement dat kroonprinses Amalia voor haar achttiende verjaardag 21 gasten uitnodigde, een pak meer dan het door corona aangeraden vier gasten.

De Nederlandse kroonprinses Amalia heeft vorige week in de tuin van Paleis Huis ten Bosch een feest gevierd vanwege haar achttiende verjaardag en daarvoor 21 mensen uitgenodigd. Dat is een groter aantal dan de vier gasten die de ontslagnemende regering adviseert in verband met de coronarestricties. Dat heeft premier Mark Rutte woensdag gemeld in een brief aan het parlement.

De brief vermeldt niet het exacte aantal aanwezigen. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zijn de genodigden ‘niet allemaal gekomen’. De Telegraaf zou van bronnen hebben gehoord dat er vele tientallen gasten waren. Volgens de krant was er 100 man op het feest, de RVD houdt het op 21 gasten.

‘Bij nader inzien niet zo goed’

De RVD en Rutte beklemtonen dat alle gasten gevaccineerd waren en een coronatest hadden gedaan. ‘Ook hebben zij een gepaste afstand in acht genomen. De familie verkeerde in de overtuiging met deze bijeenkomst buiten en met de genomen voorzorgsmaatregelen op een verantwoorde manier met de corona adviezen om te gaan.’ Volgens NRC heeft koning Willem-Alexander laten weten dat het ‘bij nader inzien niet goed was dit zo te organiseren’.

Het is niet de eerste keer dat het Nederlandse koninklijk gezin in opspraak komt voor het niet strikt navolgen van de coronamaatregelen. In de zomer van 2020, toen er afstand gehouden moest worden, namen Willem-Alexander en Máxima een foto met een Griekse restauranteigenaar waarbij er geen sprake was van sociale afstand. Enkele maanden later ging het gezin met herfstvakantie naar Griekenland, daags nadat de premier Nederlanders had opgeroepen zo veel mogelijk dicht bij huis te blijven.