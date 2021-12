Postuum | bell hooks, feministisch boegbeeld overleden

Foto: The Washington Post via Getty Im

De feministische auteur bell hooks – pseudoniem voor Gloria Watkins – is overleden. Ze werd 69.

Gloria Jean Watkins werd geboren op 25 september 1952 in een kleine stad in het Amerikaanse Kentucky. Haar vader was postbode, haar moeder huisvrouw.

In 1981 brak ze door met ‘Ain’t I a woman? Black women and feminism’. Ze zou doorheen haar leven meer dan 30 boeken schrijven over onder meer feminisme, racisme en kapitalisme.

Ze schreef onder het pseudoniem ‘bell hooks’, naar haar overgrootmoeder die ze erg bewonderde. Om zichzelf te onderscheiden van haar drong ze erop aan dat de naam zonder hoofdletters werd geschreven wanneer het om haar ging.

Vanaf 2004 gaf hooks ook les aan een universiteit.

Intersectionaliteit

Ze was van grote invloed op de feministische theorie. Als auteur en professor betoogde ze dat feminisme diverse stemmen had gemarginaliseerd en dat femi­nisten ook moesten bestuderen hoe gender samenhing met ras, klasse en seksualiteit – dat zou later ‘intersectionaliteit’ heten.

In ‘Reel to real’ en ‘Black looks’ schreef ze over de impact van film en tv en hoe zwarte vrouwen worden afgebeeld.

Haar familie kondigde haar overlijden aan op sociale media. Haar zus vertelde aan The New York Times dat hooks overleed aan nierfalen. Ze stierf thuis omringd door familie en vrienden.