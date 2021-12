Club Brugge blijft Union op de hielen zitten met vierde zege op rij

Club Brugge houdt dankzij 1-4-winst bij OH Leuven de kloof met leider Union op vier punten. Met Ruud Vormer aan de aftrap kende Club een moeilijke start, maar na een treffer van Lang halfweg de eerste helft ging het een stuk makkelijker. De Ketelaere scoorde onder protest van de thuisploeg de 0-2, Vormer en opnieuw De Ketelaere maakten er 0-4 van. Maertens verpestte nog de clean sheet voor Mignolet, maar Club Brugge pronkt net als Anderlecht, de volgende tegenstander, met een 12 op 12.

OH Leuven begon sterk, maar Maertens en Schrijvers kregen de bal niet voorbij doelman Mignolet. Club Brugge groeide in de match en na een individuele actie trapte Lang met hulp van Chakla de bal tegen de netten. Jack Hendry kopte nog tegen de kruising. De thuisploeg verloor doelman Rúnarsson met een hoofdblessure na een botsing met Lang. We gingen met 0-1 de rust in.

In de tweede helft hield Club Brugge de thuisploeg aanvankelijk makkelijk af om vervolgens de wedstrijd in sneltempo af te maken. Na 67 minuten kapte Charles De Ketelaere makkelijk Dewaest uit en trapte de 0-2 hard overhoeks binnen. Bij de thuisploeg was er protest, want voorafgaand aan het doelpunt kreeg Maertens een ferme por van Balanta. Ref Visser vond het onvoldoende voor een strafschop.

Club Brugge diepte de score nog uit. Op een counter scoorde Ruud Vormer op aangeven van Noa Lang met het hoofd de 0-3. Charles De Ketelaere deed er nog een vierde bij, zijn tweede van de avond en achtste van het seizoen. Mathieu Maertens scoorde alsnog de treffer waarop hij in de beginfase twee keer had gehoopt. Zo zag Mignolet zijn tweede clean sheet op rij alsnog door de neus geboord. Het kon de pret bij Club Brugge niet drukken. Met 12 op 12 is de ploeg van Philippe Clement uitstekend op dreef.