Welke plannen heb jij met kerst? Vul de motivatiebarometer in 

Hoe kijk jij naar de kerst- en eindejaarperiode? Welke plannen heb je: een kleine bubbel, zelftest of ben je de maatregelen gewoon beu? En moeten we jongere kinderen maar zo vlug mogelijk vaccineren of wacht je liever de situatie af? Vul de motivatiebarometer in via de deze link. De onderzoekers van de UGent bezorgen de resultaten van deze bevraging via een rechtstreekse lijn aan het beleid.