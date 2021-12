Rode Duivel voor aflossen van zwarte schulden? De creatieve constructie van Georges Leekens, aldus Veljkovic

Selecteerde Georges Leekens een Rode Duivel om zijn zwarte schulden aan Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht af te lossen? Spijtoptant Dejan Veljkovic, gewezen rechterhand van Lambrecht, deed de opvallende verklaring in zijn biecht aan het parket. Leekens ontkent alle aantijgingen “op het graf van zijn ouders”.

Georges Leekens had het in maart 2009 nog maar eens gepresteerd: het (Oost-)Vlaamse voetballand op zijn kop gezet met alweer een verrassend vertrek. Op 31 maart maakte hij bekend dat hij Lokeren verliet en het seizoen zou uitdoen bij het Saudi-Arabische Al-Hilal. De vorige trainer, de Roemeen Cosmin Olariu, was ontslagen omdat hij een shirt met het portret van een Saudische prins op de grond had geworpen. Leekens werd aangezocht per direct over te nemen.

Financieel was het een buitenkans. Voor twee competitiewedstrijden, vier duels in de Aziatische Champions League en nog een paar bekermatchen zou hij 500.000 euro verdienen. In zijn contract was ook een jaar optie opgenomen dat hem nog eens 1,5 miljoen euro kon opleveren. “Wie Leekens kent weet dat ik zo’n uitdaging graag heb”, liet hij over zichzelf in de derde persoon optekenen. Dat hij Lokeren in een cruciale fase van het seizoen in de steek liet, aan de vooravond van duels tegen Anderlecht en Standard, hoefde geen probleem te zijn. “Ik laat op Lokeren alvast geen vuilnisbelt achter” zei Leekens. De bijna 60-jarige trainer had het gevoel dat zijn werk er voor 90 procent op zat.

Aan de buitenwereld liet Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht uitschijnen dat hij niet al te zwaar tilde aan het vertrek van zijn Limburgse jobhopper-trainer. “Met een contractverlenging had ik hem hier kunnen houden, maar dat zag ik niet zitten”, zei Lambrecht in Het Nieuwsblad. “De supporters zijn niet tevreden over onze manier van spelen.”

Foto: BELGA

Maar intern zat de bandenmagnaat wel degelijk met een knoop in de maag, beweert Dejan Veljkovic, de spijtoptant in Propere Handen die detijds als rechterhand van Lambrecht op de loonlijst van Lokeren stond. Lambrecht had Leekens wel degelijk een contractvoorstel gedaan en op de koop toe 200.000 euro voorschot gegeven. Tekengeld in het zwart, zoals hij wel vaker deed wanneer hij een speler of een trainer echt wilde overtuigen om voor Lokeren te kiezen. Alleen vreesde hij dat geld nu definitief kwijt te zijn. Juridisch had hij geen poot om op te staan. Volgens Veljkovic vroeg Lambrecht hem een oplossing te bedenken.

Creatieve oplossing

Die oplossing was wel heel creatief, zo verklaarde de spijtoptant-makelaar in zijn verklaringen tegenover het gerecht. Na een succesvolle tussenperiode bij KV Kortrijk werd Leekens in mei 2010 opnieuw bondscoach, als opvolger van de opgestapte Dick Advocaat. Hij moest België naar het EK 2012 in Polen en Oekraïne leiden. Leekens zou Veljkovic hebben toevertrouwd dat hij een speler van Lokeren zou oproepen zodat zijn marktwaarde zou stijgen. Op die manier kon Lambrecht een speler met een financiële meerwaarde verkopen en de 200.000 euro recupereren.

In augustus 2011 selecteerde Georges Leekens inderdaad een speler van Lokeren. Linksachter Derrick Tshimanga werd opgeroepen voor een onbelangrijke oefeninterland in Slovenië. De keuze voor de 22-jarige Antwerpenaar was niet toevallig, zo beweert Veljkovic. Op dat moment stond Lokeren al in contact met Racing Genk over een transfer van de 22-jarige linksachter. Lambrecht zou zo een mooie meerprijs kunnen vangen.

Tshimanga zou uiteindelijk vier minuten mogen meespelen tijdens de oefeninterland in Ljubljana. “Ik schrok al dat ik mocht opwarmen, Boyata moest me een por geven”, zou hij later zeggen. “En dan nog had ik niet verwacht om effectief te mogen meespelen. Vadis was al een tijdje aan het warmlopen, ook Vossen was aan het opwarmen. En toen opeens riep de bondscoach mijn naam.”

Foto: BELGA

In zijn biecht beweert Veljkovic dat hij een bevriende journalist van Het Laatste Nieuws inschakelde om de selectie van Tshimanga te verdedigen tegenover de publieke opinie. Of dat ook nodig was, valt te betwijfelen. Zo vreemd was het niet dat de Congolese Belg zijn kans had gekregen van de bondscoach. Tshimanga had als jonge speler een goede reputatie. Hij gold als een vinnige linksback en had potentieel op een moeilijke positie voor de Rode Duivels. Dat Racing Genk al interesse in hem toonde, was er bovendien het bewijs dat zijn waarde werd herkend.

Leekens ontkent

Leekens ontkent dat er andere redenen dan puur sportieve hebben meegespeeld in de selectie van Tshimanga. Hij sloeg zelfs een emotionele toon aan tijdens zijn verhoor door de speurders. “Het is tegen mijn opvoeding om te reageren op wat Dejan Veljkovic durft te zeggen”, zou hij aan de politie verklaard hebben. “Het is een schande voor mijn eer, mijn beroep en voor mijn ouders die hier iets verderop liggen begraven.”

Het zou bij deze ene selectie blijven voor Tshimanga. In januari 2012 werd de verdediger voor 2,5 miljoen euro verkocht aan Racing Genk. Volgens Veljkovic werd de vrede tussen Lambrecht en Leekens daarmee hersteld. In oktober 2015 keerde Leekens voor een derde en laatste keer terug als trainer van Sporting Lokeren.