Waarom 2021 echt wel het jaar van de ruimte was

De landing van marsrover Perseverance, de concurrentiestrijd tussen Elon Musk en Jeff Bezos, de allereerste toeristische ruimtereis… 2021 was een bewogen jaar voor de ruimtevaart, met vele hoogtepunten, maar ook met enkele dieptepunten.

Hoe Marsrover Perseverance de ene mijlpaal na de andere bereikt

Marsrover Perseverance landde in februari dit jaar op de rode planeet. Samen met de helikopter Ingenuity is hij op zoek naar sporen van vroeger leven. Het is voor het eerst sinds 1976 dat er nog eens een ruimtetuig rechtstreeks naar leven zoekt. Perseverance en Ingenuity hebben al enkele keren geschiedenis geschreven, hieronder zetten we enkele mijlpalen op een rij.

Eerste succesvolle ruimtereis voor Jeff Bezos

Jeff Bezos maakt in augustus voor het eerst een geslaagde ruimtereis. Bezos wordt vergezeld door zijn jongere broer, zijn voormalige vlieginstructeur en een 18-jarige Nederlander. Zo brengt Bezos in één klap zowel de oudste als de jongste persoon in de ruimte.

'Ufo' mist SpaceX-raket op haar na tijdens loskoppelen capsule

In de ruimte loopt niet altijd alles van een leien dakje. Toen vier astronauten op missie werden gestuurd naar het ISS, liep het bijna fout tijdens het loskoppelen van de raket. Er passeerde een ufo – wellicht afval dat in de ruimte rondzweeft – rakelings voorbij de capsule.

Eerste raketlancering van Firefly eindigt met explosie

Ook het commerciële FireFly Aerospace heeft dit jaar haar portie ongeluk gehad. De lancering van hun eerste raket verliep nog vlekkeloos, maar na een paar minuten begon de raket te draaien en moesten de autoriteiten ingrijpen.

Raketlanceringen zijn big business, maar wat doen ze met het klimaat?

Raketlancering na raketlancering: het lijkt wel alsof er een nieuwe space race aan de gang is. Wij vroegen ons af of al die raketlanceringen geen negatieve impact hebben op ons klimaat. Wetenschapsjournalist Senne Starckx legt het uit in onderstaande video.

Ruimtetoeristen zien de aarde voor het eerst vanuit de ruimte: 'Oh my gosh'

In een historische ruimtereis van SpaceX vlogen eind september vier toeristen zonder ervaren astronaut naar de ruimte. Dit is het moment waarop de ruimtetoeristen het luik openden om een eerste blik te werpen op de aarde.