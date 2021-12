Het Zuid-Koreaanse melkbedrijf Seoul Milk heeft zijn excuses aangeboden voor een reclamespot waarin een man stiekem een groep mensen in een grasveld filmt die in koeien veranderen.

Hoewel in de clip ook mannen in koeien veranderen, vonden sommige kijkers dat de video vrouwonvriendelijk was omdat hij vooral de vrouwen met koeien vergeleek door alleen hen in close-ups weer te geven en hen met ‘pure reinheid’ te associëren, zoals een mannelijke voice-over in de advertentie vertelt.

Critici zeiden ook dat de poging van de ontdekkingsreiziger in de video om stiekem beelden te maken, deed denken aan voyeurisme.

Na kritiek op sociale media verwijderde Seoul Milk de advertentie en bood het zijn excuses aan: ‘We bieden onze oprechte excuses aan bij iedereen die zich ongemakkelijk voelde bij de melkreclame’, aldus moederbedrijf Seoul Dairy Cooperative. ‘We nemen deze zaak serieus en zullen een intern onderzoek voeren en extra zorgvuldig zijn om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.’