Hoe de Queen, Amanda Gorman en prinses Elisabeth dit jaar de wereld verbaasden

De klimaattop, de inauguratie van Biden, een bijeenkomst van de G7, de nationale feestdag… Het zijn allemaal klassieke nieuwsmomenten waar we graag en veel aandacht aan geven. Ook in 2021 was dat het geval. En, opvallend: daarbij slaagden heel wat vrouwen er dit jaar in om de show te stelen. Elk op hun eigen manier.

'Moet het lijken alsof we het naar onze zin hebben?', G7 lacht om kwinkslag Queen

11 juni 2021: de G7-wereldleiders ontmoeten de Britse koningin Elizabeth en andere hooggeplaatste leden van de koninklijke familie. Tijdens een officieel fotomoment laat de Queen zich opmerken met haar gevoel voor humor. Of hoe de Queen met een kwinkslag voor het leukste moment van de G7 zorgde.

Primeur: prinses Delphine woont militair defilé bij in opvallende outfit

Op de 140ste nationale feestdag waren alle ogen gericht op prinses Delphine. Zij was voor de eerste keer sinds ze erkend werd als de dochter van Koning Albert II aanwezig op het defilé. Ze droeg een opvallende, Afrikaans geïnspireerde jurk met ­bijbehorende hoed van het ­Molenbeekse modelabel Erratum Fashion.

Prinses Elisabeth op militair kamp: 'Heb er enorm van genoten'

Voor kroonprinses Elisabeth (20) stond haar militaire opleiding dan weer centraal. Als leerling-officier van de Koninklijke Militaire School nam ze zelfs deel aan het defilé op 21 juli. Begin oktober begon ze haar studies aan het Lincoln College in Oxford.

22-jarige dichteres krijgt publiek stil tijdens inauguratie Joe Biden

Na enkele turbulente weken en maanden legt Joe Biden op 20 januari de eed af. Maar niet hij, of zijn voorganger Barack Obama, zoog die dag alle aandacht naar zich toe. Na de inauguratie ging maar één naam de wereld rond: die van Amanda Gorman.

Bye bye Merkel

Na zestien jaar neemt de wereld afscheid van Angela Merkel. De Duitse bondskanselier heet voortaan Olaf Scholz, en niet langer Angela Merkel. Bij haar afscheidstournee toonde Merkel zich emotioneler dan we van haar gewoon zijn, zoals hier bij haar bezoek aan Frankrijk.

Premier Barbados maakt indruk op COP26: 'Zullen jullie om ons rouwen?'

De klimaattop van Glasgow, begin november, draaide uit op een sisser. Maar tijdens de vele speeches en vergaderingen slaagde Mia Mottley, premier van Barbados, erin om indruk te maken met haar tussenkomst.

Dansende Greta Thunberg onthaald als rockster

Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg was dit jaar in Glasgow aanwezig. In de aanloop naar die klimaattop was ze te gast bij een concert in Stockholm, waar ze - in plaats van met een speech - uitpakte met enkele danspasjes. Tot enthousiasme van alle aanwezigen.

Maaike Cafmeyer geeft emotionele speech op Ensors: 'Een bijzonder woelig moment in mijn leven'

Voor haar rol in ‘De twaalf’ kreeg actrice Maaike Cafmeyer eind januari de Ensor voor ‘beste actrice in een tv-serie’. En die eerste Ensor deed haar zichtbaar deugd, midden in de mediastorm rond de zaak-Bart De Pauw, zo bleek uit de emotionele speech van Cafmeyer.