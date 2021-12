Nederland wil twee nieuwe kerncentrales bouwen

De nieuwe Nederlandse regering, Rutte IV, heeft zijn regeerverklaring voorgesteld. Opvallend daarin is dat het kabinet de bouw van twee kerncentrales wil voorbereiden en de enige huidige centrale, in het Zeeuwse Borssele, langer open wil houden.

Het nieuwe kabinet-Rutte, bestaande uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie, heeft in zijn nieuwe regeerakkoord een fors klimaat- en milieuluik ingeschreven. Nederland wil een koploper in Europa zijn in de strijd tegen de klimaatopwarming. Tegen 2030 wil het 55 procent minder CO 2 uitstoten. Daarmee stellen de Nederlanders zich in lijn met de doelstelling van de Europese Unie.

De uitstootreductie moet dan tegen 2035 verder oplopen tot 70 procent en tegen 2040 liefst 80 procent. Er wordt dan ook 60 miljard euro vrijgemaakt om klimaatverandering – maar ook de stikstofcrisis – aan te pakken.

Inzetten op hernieuwbaar, aanvullen met kernenergie

Een van de manieren waardoor Nederland minder CO 2 wil uitstoten is het aanbod van hernieuwbare energiebronnen stimuleren. En het wil die hernieuwbare energie aanvullen met kernenergie. Daarom wil de regering-Rutte IV de levensduur van de reactor in Borssele verlengen, ‘uiteraard met oog voor de veiligheid’. Nu ligt de sluitingsdatum van Borssele nog op 31 december 2033.

• Kan recordpremier Rutte zich nog een vierde keer heruitvinden?

Maar Borssele als enige reactor – nu goed voor rond de 3 à 4 procent van de Nederlandse elektriciteitsproductie – is misschien niet voldoende. Daarom zal het kabinet ook de nodige stappen zetten om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Het kijkt daarvoor wel naar privébedrijven: ‘Dat betekent onder ander dat wij marktpartijen faciliteren bij hun verkenningen, innovaties ondersteunen, tenders uitzetten, de (financiële) bijdrage van de overheid bezien, wet- en regelgeving waar nodig in orde maken.’

De Nederlandse plannen zullen bij onze federale regering waarschijnlijk niet onopgemerkt blijven. Premier Alexander De Croo en de Vivaldipartijen moeten tegen kerstmis de kernuitstap finaal beslissen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez haalt alles uit de kast om de twee jongste kernreactoren in ons land ook langer te laten draaien.