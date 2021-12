Dit zijn de meest bekeken video’s van 2021

De bestorming van het Capitool, de wateroverlast in Wallonië, de vulkaanuitbarsting op La Palma… 2021 was opnieuw een bewogen jaar vol straffe beelden. Maar welke video’s werden dit jaar het best bekeken op onze website?

Onderzoekers dalen voor het eerst af in ‘poort naar de hel’

De absolute koploper komt dit jaar uit Jemen, waar een team grotonderzoekers voor het eerst afdaalde tot de bodem van de ‘poort naar de hel’. Dat is een gigantisch zinkgat van 112 meter diep, midden in de woestijn. De expeditie stelde allesbehalve teleur, zoals u in de video hieronder kan zien.

Aanhangers Trump bestormen Capitool

6 januari 2021: Donald Trump houdt een opruiende speech voor het Capitool in Washington D.C. om vicepresident Mike Pence onder druk te zetten. Trump wil dat Pence de goedkeuring van de verkiezingsuitslag in het Congres, enkele uren later, blokkeert. Duizenden Trump-aanhangers juichen hem toe, niet veel later besluiten enkele honderden om het Capitool binnen te vallen. De wereld kijkt verstomd toe.

Hoe het zover is kunnen komen: vier jaar Trump in vijf absolute dieptepunten

Met de dodelijke bestorming van het Capitool komt een schokkend slotakkoord aan het turbulente presidentschap van Donald Trump. In onderstaande video blikt Amerikakenner Steven De Foer terug op vijf momenten waarop Trump de Amerikaanse democratie bedreigde.

Bodycambeelden tonen hoe Amerikaanse vrouw voor verdwijning ruzie maakte met verloofde

Eind augustus verdwijnt de Amerikaanse blogster Gabrielle Petito tijdens een rondreis met haar verloofde Brian Laundrie. Enkele weken lang zijn de VS in de ban van de mysterieuze verdwijning. Zeker wanneer de politie onderstaande bodycambeelden vrijgeeft. Uiteindelijk blijkt dat Petito gewurgd werd, Laundrie wordt in oktober dood teruggevonden.

Water blijft hoog staan in provincie Luik: zo groot is de wateroverlast

Tussen 13 en 15 juli 2021 vallen uitzonderlijke hoeveelheden regen over het zuiden en oosten van ons land. 39 mensen verliezen het leven, ruim 38.000 woningen worden getroffen, de schade aan huizen en infrastructuur loopt op tot 4 miljard euro.

Braziliaans zwembad zakt door plafond en zet parking onder water

De bewoners van een appartementsblok in Vila Velha, in het oosten van Brazilië, zaten eind april plots zonder zwembad. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een ruim 20 meter lang zwembad door het plafond zakt en de hele parking onder water zet.