Tot 15 jaar geëist tegen Belgische verdachten in Essex-zaak

Huisbazen, taxichauffeurs en andere Belgische verdachten die terechtstaan voor dodelijke mensensmokkel riskeren allemaal een straf van minstens een jaar. Tegen de hoofdverdachten is respectievelijk 15 en 8 jaar cel geëist.

In Brugge staan vandaag 23 verdachten voor de rechter in de mensensmokkelzaak waarbij op 23 oktober 2019 39 doden, allemaal Vietnamees, werden gevonden in een koelcontainer in het Engelse Essex. Vier andere verdachten laten verstek gaan.

Op de zitting hebben acht familieleden van slachtoffers zich burgerlijke partij gesteld. Het gaat om ouders, broers en zussen en minderjarige kinderen die in Vietnam waren toen de slachtoffers overleden in een luchtdichte koelwagen op een veerboot van Zeebrugge naar Engeland. Zij eisen een schadevergoeding van 50.000 euro. De nabestaanden waren niet aanwezig, maar werden vertegenwoordigd door een advocaat.

• Reconstructie van de fatale rit: hoe een lege oplegger plots 39 doden bevat

Een andere advocaat, Luc Arnou, vertegenwoordigt op het proces ook enkele overlevende slachtoffers van het mensensmokkelnetwerk. Zij maakten wel geen deel uit van het transport van 22 op 23 oktober, waarbij geen overlevenden waren. Het openbaar ministerie zegt meer dan honderd transporten van het netwerk te hebben geïdentificeerd. Geen van de slachtoffers heeft het woord genomen in de rechtbank. Volgens hun advocaat was dat uit angst voor wat hun familie in Vietnam anders zou overkomen.

Uit het pleidooi van Arnou komt een organisatie naar voor die weinig geeft om het welzijn of veiligheid van de mensen die gesmokkeld worden. Uit telefoongesprekken blijkt dat verdachten over hen praten als over goederen of ‘kippen’. Mensen die hun overtocht niet kunnen betalen, worden soms maandenlang vastgehouden. Na een mislukt transport worden ze aan hun lot overgelaten. Dat 39 mensen voor een rit van 12 uur in een luchtdichte container werden gestopt, verklaart Arnou door winstbejag. Het openbaar ministerie schat dat de overtocht minimum 11.800 euro per persoon zou opleveren.

Het openbaar ministerie eist voor alle beklaagden gevangenisstraffen van minstens een jaar. Voor de hoofdverdachte is de eis 15 jaar, bovenop een boete en een verbeurdverklaring van meer dan twee miljoen euro. Tegen een Brusselse taxichauffeur die ervan verdacht wordt meer dan vijftig ritten met slachtoffers te hebben uitgevoerd, wordt acht jaar geëist.