Rechter stuurt Zuid-Afrikaanse ex-president Zuma opnieuw naar gevangenis

De voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma moet opnieuw naar de gevangenis. Zijn vrijlating om medische redenen was onwettig, zo heeft de rechtbank in Pretoria woensdag geoordeeld.

De 79-jarige Zuma was begin juli tot een celstraf van 15 maanden veroordeeld wegens minachting van het gerecht. Hij had geweigerd te getuigen in een onderzoek naar corruptie. Maar als gevolg van een ziekenhuisopname, had de bevoegde ambtenaar van Justitie op 5 september beslist tot een voorwaardelijke vrijlating om medische redenen.

De rechtbank stelt nu dat de ambtenaar niet de juiste procedure heeft gevolgd. Zo heeft hij nagelaten om een medische expertengroep te raadplegen.

Zuma wordt verdacht van corruptie tijdens zijn ambtsperiode als president (2009-2018). Hij wordt ook verdacht van fraude, corruptie en afpersing bij een wapendeal die hij in 1999 als vicepresident sloot. Zuma ontkent de beschuldigingen.

De gevangenneming van Zuma stak het vuur aan de lont in Zuid-Afrika. Zuma trachtte zijn vervolging te framen als een vorm van apartheidspolitiek. Zijn aanhangers trokken de straat op en lieten een spoor van vernieling na. Bij de rellen vielen meer dan honderd doden.