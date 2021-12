Het gepaste moment om de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge te bellen, is niet wanneer die live een persconferentie geeft over de coronamaatregelen in het land. Dat ontdekte een koppige, onbekende beller dinsdagavond. Premier Mark Rutte had wel een vermoeden wie de stoorzender was: minister van Financiën Wopke Hoekstra misschien?