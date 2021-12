In kaart: de wereldwijde verspreiding van omikron

De nieuwste, ultrabesmettelijke coronavariant omikron verspreidt zich als een lopend vuurtje. Sinds zijn ontdekking, zo’n drie weken geleden, wist het zich al in 58 landen wereldwijd te nestelen.

Intussen zijn 4.691 besmettingen met de nieuwste virusvariant omikron gedetecteerd. Naast België zijn er 57 andere landen waar omikron in teststalen gevonden werd. Dat blijkt uit de recentste cijfers van Gisaid. Zuid-Afrika (900), waar de variant op 24 november ontdekt werd, en het Verenigd Koninkrijk (2338) spannen de kroon in het aantal omikrongevallen in absolute aantallen. België telt volgens de Gisaid-cijfers zeker 91 besmettingen met omikron.

Afrika kent in absolute aantallen het meeste besmettingen. Dat is vooral te danken aan de hoge en razend snel stijgende cijfers in Zuid-Afrika. Het weekgemiddelde aandeel van omikron in Afrika bedraagt intussen 72 procent. Daarmee ligt het (voorlopig) ver op kop voor Oceanië (33,2 procent), Zuid-Amerika (6,5 procent) en Noord-Amerika (5,2 procent). In Europa is het weekgemiddelde aandeel van omikron 4,5 procent. België scoort met 2,9 procent iets onder het Europees gemiddelde.