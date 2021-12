Antwerp-speler Seck twee speeldagen geschorst na woedeuitbarsting

Abdoulaye Seck moet na zijn woedeuitbarsting tegen Standard twee duels aan zich voorbij laten gaan. Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de verdediger van Antwerp twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) en een boete van 1.500 euro op. Ook een openstaande voorwaardelijke straf werd tot uitvoering gebracht.

Seck moest zich dinsdag komen verantwoorden voor zijn hevige reactie afgelopen weekend in de chaotische Antwerp-Standard (2-3). Vlak na het rustsignaal ging de Senegalees helemaal over de rooie na een mondelinge confrontatie met Selim Amallah. De poppetjes gingen aan het dansen en Seck bedaarde niet, waarop scheidsrechter Lawrence Visser hem de rode kaart toonde. Om een correcte strafmaat te kunnen bepalen, wilde de bondsprocureur de precieze aanleiding beter begrijpen.

De zitting voor het Disciplinair Comité, waarin behalve Seck ook ref Visser en tegenstander Amallah gehoord werden, bracht echter weinig klaarheid. Seck voelde zich beledigd door de Standard-middenvelder, die naar eigen zeggen enkel ‘Ferme ta bouche’ riep. Of net die woorden hem van zijn stuk brachten of er nog wat anders werd gezegd, wilde Seck niet kwijt. ‘Voor mij is dit incident afgehandeld. Ik aanvaard mijn straf, want mijn reactie was niet nodig’, aldus de Senegalese verdediger.

Het Disciplinair Comité besluit dat er geen racisme plaatsvond, maar betreurt ook dat de mist over het incident zelf niet is weggenomen. ‘Wat vaststaat, is dat Seck zich agressief en onbehoorlijk heeft gedragen tegenover andere spelers’, klinkt het in het vonnis. ‘Hij verloor de zelfcontrole. Een profspeler heeft echter een voorbeeldfunctie. Duizenden mensen volgen zijn wedstrijd, in het stadion en op tv. En dus moet Seck zich in toom kunnen houden.’

De voorzitter van de disciplinaire instantie wijst erop dat Secks ‘overdreven reactie’ de gemoederen op en rond het speelveld deed oplopen, in wat tot dan een redelijke faire match was. ‘Door zijn woede de vrije loop te laten en zichtbaar de confrontatie op te zoeken, ontstond een geharrewar met duwen en trekken, wat gemakkelijk had kunnen escaleren of overslaan op de supporters. Die keerden zich volledig tegen de scheidsrechter, waardoor een serene spelleiding werd bemoeilijkt. Het incident heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de gespannen sfeer tussen de spelers van beide ploegen, wat op het einde van de tweede helft geleid heeft tot nieuwe incidenten.’

Seck is door de beslissing van het Disciplinair Comité geschorst voor de duels tegen Eupen (donderdag) en KRC Genk (zondag). Antwerp kan weliswaar nog beroep aantekenen tegen het vonnis. Dat wordt dan vrijdag behandeld door de Disciplinaire Raad.