Er is een dode gevallen bij een instorting op een werf in het Brusselse Sint-Gillis. Drie anderen raakten zwaargewond en zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

De werf bevond zich in de Waterloosesteenweg. Volgens de brandweerwoordvoerder ligt niemand meer onder het puin. Over de omstandigheden is nog niets bekend.

Dadelijk meer.