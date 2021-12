Grote politieactie na doodsbedreigingen tegen eerste minister van Saksen

In de Duitse stad Dresden vindt een grote politieactie plaats naar aanleiding van doodsbedreigingen tegen Michael Kretschmer (CDU), de eerste minister van de deelstaat Saksen.

Op verschillende plaatsen in de stad vinden huiszoekingen plaats, zo meldt de politie op Twitter. De gerechtelijke politie van Saksen krijgt voor de razzia steun van de speciale eenheden. Volgens de Duitse zender ZDF zijn de doodsbedreigingen tegen de regeringsleider op de berichtensite Telegram verschenen op een kanaal voor antivaxers. ‘De verklaringen van sommige leden van de groep deden vermoeden dat ze in het bezit kunnen zijn van vuurwapens en kruisbogen,’ zegt de politie in een verklaring.