Fox News-ankers wilden dat Trump bestorming Capitool stopte

Toen het Capitool begin dit jaar bestormd werd, ontving voormalig stafchef van Donald Trump Mark Meadows, een reeks sms’en van ankers van het conservatieve Fox News . De sms’en vroegen hem Trump zo ver te krijgen dat hij zijn supporters naar huis zou sturen.

De sms’en werden publiek gemaakt door de commissie die verantwoordelijk is voor het onderzoek rond de bestorming van het Capitool op 6 januari. Dat gebeurde kort voordat de commissie unaniem besloot Meadows te vervolgen voor minachting van het parlement. Hij weigert immers te getuigen voor de commissie. Dinsdagavond laat plaatselijke tijd sloot het Huis van Afgevaardigden zich aan bij die beslissing.

‘Beschadigend voor ons allemaal’

De bewuste sms-berichten maken onderdeel uit van zo’n 9.000 documenten die Meadows heeft overhandigd aan de commissie voordat hij besloot niet langer mee te werken met het onderzoek. Ze werden gestuurd door Fox News-ankers Laura Ingraham, Sean Hannity en Brian Kilmeade.

Full @RepLizCheney statement on holding Mark Meadows in contempt, including texts from Sean Hannity, Laura Ingraham, Brian Kilmeade and others:



"These text messages leave no doubt...multiple Fox News hosts knew the president needed to act immediately. They texted Mr. Meadows." pic.twitter.com/KxrVMS4CTZ — CSPAN (@cspan) December 14, 2021

De Republikeinse afgevaardigde Liz Cheney las de berichten luidop voor tijdens een hoorzitting. ‘Mark, de president moet de mensen in het Capitool vragen om naar huis te gaan. Dit is beschadigend voor ons allemaal. Hij is zijn nalatenschap aan het vernietigen’ stuurde avondanker Ingraham die dag naar Meadows. Haar collega Kilmeade, die de ochtendshow van Fox News voor zijn rekening neemt, stuurde een gelijkaardige boodschap: ‘Alsjeblieft, zorg dat hij op tv komt. Hij maakt alles kapot wat jullie verwezenlijkt hebben.’ Eenzelfde signaal in een sms van Sean Hannity, ook een prominent nieuwsanker en Trump-medestander. ‘Kan hij een verklaring afleggen? Vraag mensen het Capitool te verlaten.’

Opmerkelijk is dat de drie presentatoren op Fox News zelf veel minder kritisch waren na de bestorming. Zij drukten daar hun twijfels uit over hoe de verkiezingen verlopen zijn - dé beweegreden van de bestormers - en noemden het onwaarschijnlijk dat de politie niet in staat was om de betogers terug te dringen. Bij Fox News werd nog niet gereageerd op die onthullingen.

Ook bericht van Trump Jr.

Ook Donald Trump Jr., zoon van, stuurde 6 januari overigens een bericht naar de voormalige kabinetschef. ‘Hij moet deze shit zo snel mogelijk veroordelen. De tweet over de Capitoolpolitie is niet genoeg.’ Op die sms reageerde Meadows dat hij dat aan het proberen was en dat hij het eens was met Trump Jr.

De parlementaire commissie maakte maandag overigens nog bekend dat Meadows een dag voor de aanval op het Capitool in een e-mail had geschreven dat de nationale garde paraat zou staan om pro-Trump-demonstranten te beschermen. De e-mail was volgens de commissie een van de zaken waarover zij hem had willen ondervragen.

Bestorming Capitool

Tijdens een bijeenkomst op 6 januari beweerde Trump opnieuw dat zijn nederlaag het resultaat was van fraude. Hoewel meerdere onderzoeken daar geen bewijs voor vonden, bestormden zijn aanhangers die dag het Capitool waar opdat moment de verkiezingsuitslag gecertificeerd werd.

Vier mensen stierven op de dag van de rellen, en een politieagent van het Capitool stierf de volgende dag aan verwondingen. Honderden politieagenten raakten gewond tijdens de aanval en vier agenten hebben sindsdien zelfmoord gepleegd.