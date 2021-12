Proud Boys aangeklaagd voor mee beramen bestorming Capitool

De Amerikaanse stad Washington heeft twee extreemrechtse groepen en 31 van hun leden aangeklaagd voor de bestorming van het Capitool op zes januari. De ‘Proud Boys’ en de ‘Oath Keepers’ zouden de bestorming van het Capitool hebben meegepland.

Dat heeft Karl Racine, procureur-generaal van het District of Columbia, dinsdag bekendgemaakt.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN worden de leiders van de twee groepen ervan beschuldigd mensen ‘te hebben gerekruteerd voor de aanval’, maar zorgden ze ook voor wapens en organiseerden ze ‘trainingen’ vooraf.

Deze aanklacht voor de burgerlijke rechtbank wil ‘toekomstige gewelddaden ontmoedigen’ en slachtoffers van de bestorming vergoeden, zegt Racine op een persconferentie.

Op het moment van de bestorming werden in het Congres de verkiezingsresultaten gevalideerd. Aanhangers van toenmalig president Trump verzetten zich tegen wat volgens hen ‘vervalste’ verkiezingen waren. Drie politiemensen kwamen om na de aanval en 140 anderen raakten gewond tijdens het geweld. Een onderzoekscommissie buigt zich momenteel over wie verantwoordelijk is voor de bestorming.