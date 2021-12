Cercle Brugge pakt 12 op 12 dankzij vlotte zege tegen zwak Seraing

Cercle Brugge had dinsdag weinig moeite met een matig Seraing dat terug bij af is en zonder versterking weer een zware degradatiestrijd wacht. Cercle zelf krijgt zo de middenmoot weer helemaal in het vizier.

Toeval bestaat niet. Bernd Storck mag nu wel in Genk zitten, Cercle Brugge is aan een identieke remonte bezig zoals twee jaar geleden onder de Duitser. Met nu een Oostenrijker aan het roer, pakt groen-zwart plots 12 op 12 en gaat het voorbij Seraing, OHL en STVV.

Wat hebben Cercle Brugge en Barcelona gemeen? Meer dan u misschien denkt. Ooit mocht Cercle als sparringpartner van Barça fungeren voor het debuut van Johan Cruyff. In 1973 was dat, bijna een halve eeuw geleden dus. En zoals Barcelona nu teert op Vinicius, doet Cercle dat op Rabbi Matondo. Een jonge Welshman die de jongste weken de verdedigers van Mechelen, Kortrijk en STVV sterretjes liet zien.

Bij Seraing haalden ze opgelucht adem toen de razendsnelle winger op Stayen nog rood kreeg en geschorst was. Bij Seraing heeft de Catalaanse coach Jordi Condom een verleden bij Barcelona, maar in Nou Camp zal hij zich dinsdagavond niet gewaand hebben. De spelers stoorden zich echter niet aan het leeg ogende stadion en vlogen er meteen in. Cercle kon voor de vierde keer op een rij winnen, dat lukte de Vereniging twee jaar geleden al eens onder Bernd Storck en dat leverde toen in extremis het behoud op.

Cercle begon meteen weer te pressen zoals de nieuwe coach Thalhammer het graag ziet. De eerste kans was wel voor Seraing maar Mikautadze mikte over. Voor het overige zag Didillon geen bal. Daar kon zijn overbuur Dietsch helemaal niet over klagen. Eerst dook Somers op randje buitenspel voor zijn neus op, maar de doelman greep kordaat in. Beter alvast dan een paar minuten later toen hij een diepe bal schijnbaar eerst goed verwerkte, maar niet ver genoeg. Dino Hotic had het direct gezien en zijn lob vanop ruim 30 meter verdween in doel. Ook tegen Cercle kon Seraing op verplaatsing dus de nul niet houden. Dat is de Luikenaars nog in geen enkele uitmatch gelukt. Ze liepen er als lammetjes bij tegen de energierijke thuisjongens die zichzelf nog voor de rust een tweede keer beloonden. De alomtegenwoordige Lopes gaf Dietsch geen schijn van een kans: 2-0.

Lat ligt hoger in 1A

Men kon zo al vermoeden dat de match gespeeld was. Niet Seraing, wel Cercle wisselde in de rust. Deman vond zijn draai niet en werd opgeofferd voor Vanhoutte. Cercle liet Seraing wel meer in de match komen maar Mikautadze ondervond nog eens dat de lat hoger ligt in 1A dan in 1B. De spits miste scherpte en liet de kans op de aansluitingstreffer een paar keer liggen. Iedereen schoot nog eens wakker bij de zoveelste vervanging of een over vliegend schot van Van der Bruggen maar meer viel er niet meer te beleven. De link met Barcelona was plots weer heel ver weg.