Antwerps miljoenenproject Slachthuissite was ‘niet in algemeen belang’

De Raad van State is in een advies erg kritisch over een ­gebrek aan ‘objectiviteit en onpartijdigheid’ in de verbintenissen tussen het Antwerpse stads­bestuur en de – intussen over­genomen – projectontwikkelaar Land Invest Group van Erik Van der Paal. Dat meldt de nieuwssite Apache, dat een advies van de auditeur uit december 2020 kon inkijken.

Alles draait om de herontwikkeling van de Slachthuissite in Antwerpen, een beoogd miljoenenproject van Land Invest Group. Daarover ontstond grote ophef ­nadat Apache erin was geslaagd om met verborgen camera’s vast te ­leggen hoe burgemeester Bart De Wever (N-VA) in oktober 2017 met zijn bijna voltallige schepencollege aanwezig was op een verjaardagsfeestje van Van der Paal in ­restaurant ’t Fornuis. Een maand later zette datzelfde stadsbestuur het licht op groen voor diens bouwproject.

In juni 2019 trokken ontevreden buurtbewoners naar de Raad van State. Nu blijkt dat ook volgens de auditeur van dat rechtscollege er sprake was van een te nauwe ­samenwerking tussen het stadsbestuur en Land Invest Group. ‘Het plan werd niet vastgesteld met het oog op het algemeen belang’, klinkt het. De auditeur vroeg de vernieting ervan, maar dat is niet meer aan de orde. De buurtbewoners trokken intussen hun klacht in, na een akkoord met de overnemers van Land Invest Group.