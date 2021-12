Verkiezingen en referendum in Tunesië

Tunesië houdt op 25 juli 2022 een referendum over constitutionele hervormingen. Op 17 december volgend jaar komen er dan parlementsverkiezingen. Dat heeft president Kais Saied maandag aangekondigd tijdens een toespraak tot de natie.

Wijzigingen in de grondwet en amendementen aan de kieswet volgen op een reeks ‘volksraadplegingen’ die in januari 2022 beginnen. Het parlement blijft buiten werking gesteld totdat er een nieuwe volksvertegenwoordiging is gekozen, aldus de president.

Saied werd als complete buitenstaander in 2019 met 73 procent van de stemmen tot president verkozen. Afgelopen juli stuurde hij de regering echter de laan uit, schortte hij het parlement op en installeerde hij met Najla Bouden een nieuwe minister-president. In haar eerste speech zei Bouden dat corruptie haar grootste uitdaging zou worden.

Saied, ironisch genoeg professor grondwettelijk recht, heeft ook de grondwet aan de kant geschoven en regeert per decreet. Hij blijft ontkennen dictatoriale ambities te hebben. Tegenstanders en het middenveld beschouwen zijn acties echter als een staatsgreep.

Zo’n 10 jaar geleden was het Noord-Afrikaanse land de bakermat van de Arabische lente. Tien jaar later is volgens peilingen de grote meerderheid van de Tunesiërs ontevreden met hoe de opeenvolgende regeringen de economie, corruptie en de pandemie aanpakten. Daardoor willen ze Saied wel een kans geven.