Ringmus almaar minder te zien

Mussen worden murw geslagen in Vlaanderen. Na de huismus nu ook de ringmus, leren tellingen voor de ­Vogelatlas. ‘Er vallen gaten in zijn verspreiding.’

Dat het niet goed gaat met de huismus, schreven we onlangs nog (DS 17 november). Maar ook zijn neefje de ringmus zit in slechte papieren. Uit de eerste tellingen voor de tweede Vlaamse vogelatlas blijkt dat de vogel in vergelijking met de vorige editie van twintig jaar geleden op almaar minder plaatsen aanwezig is. ‘We zagen al jaren zijn aantal afnemen, deze keer zien we ook dat hij uit sommige streken gewoon verdwijnt’, zegt Koen Devos van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo). ‘Er vallen gaten in zijn verspreiding over Vlaanderen.’ Vooral in het oosten van Vlaanderen is hij aan het verdwijnen, in West- en een deel van Oost-Vlaanderen houdt hij iets beter stand.

Zijn verdwijning wordt aan de intensieve landbouw gelinkt. Hij vindt almaar minder voedsel. In West-Vlaanderen vindt wel hij nog zijn favoriete leefplek rond boerderijen. Daar wordt nog veel graan geteeld, terwijl dat in het oosten van het land steeds meer maïs is. Dat is geen spek voor de bek van deze zaadeter.

Het verschil met de huismus is die soort weliswaar in aantal slinkt, maar toch nog overal in Vlaanderen present tekent. ‘De huismus gedijt ook in meer verstedelijkt gebied, terwijl de ringmus echt een plattelandsvogel is’, legt Devos uit.

De achteruitgang is een trend die zich in heel West-Europa voordoet. In het recente onderzoek van BirdLife, de internationale koepelorganisatie in vogelbescherming, stond dat er 30 miljoen zijn verdwenen sinds 1980.

De atlas bevat ook goed nieuws. Zo is de putter (of distelvink) aan een oostelijke opmars door Vlaanderen bezig. Opmerkelijk, want dat is ook een zaadeter. Een verklaring voor die evolutie is er nog niet.

Ook de vroeger zeldzame Cetti’s zanger rukt op. Er zijn nu al meer dan duizend broedparen. Deze zuiderse soort profiteert van de klimaatopwarming om noordwaarts te bewegen. ‘Als er nog een strenge winter komt, zal hij een terugval kennen, maar de kans daarop wordt almaar kleiner’, aldus Devos.