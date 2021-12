De muzikale jeugdreeks #LikeMe kent niet alleen in ons land een immense populariteit, de reeks doet het ook internationaal zeer goed. Terwijl Belgische fans wachten op het derde seizoen dat uitkomt in januari, is de gedubde versie van het eerste seizoen te zien in meer dan tien landen waaronder Duitsland, Frankrijk en Denemarken. De Nederlandse klassiekers werden in het Engels ingezongen door de originele Belgische acteurs. In de video hoor je onder meer de Engelstalige versie van ‘Afscheid nemen bestaat niet’ van Marco Borsato en ‘Het allermooiste moment’ van Garry Haggar.