Politie en parket waarschuwen voor fraudeurs die computer overnemen: ‘Slachtoffer raakte 183.000 euro kwijt’

De politie en het Antwerps parket waarschuwen opnieuw voor een gewiekste vorm van online oplichting. Deze keer gaat het om de zogenaamde RAT-fraude, waarbij criminelen vanop afstand de controle over de computer van het slachtoffer overnemen. Zo kunnen ze geld stelen, en vaak gaat het om grote bedragen. Recent deed een slachtoffer zelfs aangifte voor de diefstal van 183.000 euro.

Bij RAT-fraude wordt het slachtoffer in eerste instantie opgebeld door de oplichters. ‘Ze beweren een medewerker te zijn van een betrouwbare organisatie zoals de bank, de politie, Microsoft of Google en melden dat het geld van het slachtoffer niet veilig is’, legt woordvoerder Kristof Aerts van Antwerps parket uit.

De zogezegde medewerkers willen het slachtoffer helpen door snel toegang te krijgen tot hun computer. ‘Daarbij maken ze gebruik van hulpprogramma’s waarmee ze op afstand kunnen inloggen op andere computers, zogenaamde Remote Acces Tools (RAT). Met die programma’s beweren ze bijstand te bieden om geld veilig te stellen of bij geven ze hulp bij beleggingen met bijvoorbeeld cryptovaluta’, aldus Aerts.

In de praktijk krijgen de criminelen zo een vrijgeleide naar de bankgegevens van het slachtoffer en kunnen ze zo geld overschrijven vanop de rekeningen.

Toename

Het Antwerps parket zag de laatste maanden een toename van het aantal aangiftes. ‘Vaak gaat het om grote bedragen. De recentste aangifte was van 183.000 euro nadeel. Er lopen nog enkele dossiers’, zegt Aerts. Daarom waarschuwen politie en parket nu nogmaals voor deze gewiekste vorm van oplichting.

Voorkom fraude

Hoe kan je best voorkomen dat je het slachtoffer wordt van RAT-fraude? Belangrijk is om altijd en overal je eigen bankgegevens te beschermen. ‘Een bank zal nooit vragen om software te downloaden en installeren of geld tijdelijk over te zetten naar een zogenaamde veilige rekening’, waarschuwt het parket. ‘Het is bovendien nooit een goed idee om mensen op afstand toegang te geven tot je computer als je bankverrichtingen aan het uitvoeren bent.’

Wie toch het slachtoffer is geworden van RAT-fraude, krijgt de raad zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie en bij de bank om zo te proberen de financiële transactie te laten blokkeren. Verzamel ook zo veel mogelijk relevante informatie en geef dit door aan de politie.