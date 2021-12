Waarom de loonkloof nog amper daalt: ‘Veel van de werkende armen zijn werkende arme vrouwen’

Uit de nieuwe loonkloofcijfers van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) blijkt dat de loonkloof amper daalt. In 2019 bedroeg het verschil 9,1 procent, tegenover 9,2 procent het jaar voordien. Liesbet Stevens, adjunct­directeur van het Instituut voor de ­gelijkheid van vrouwen en mannen: ‘Voltijds werken in sectoren met moeilijke uurroosters, is bijna onmogelijk met een gezin.’

Uit de gegevens van IGVM van 2019 blijkt dat vrouwen gemiddeld 22,7 procent minder verdienden dan mannen, tegenover 23,1 procent in 2018. Concreet gaat het om een verschil van 9,1 procent tussen mannen en vrouwen. Als er gecorrigeerd wordt voor arbeidsduur, blijft er nog een loonkloof bestaan van 9,1 procent, tegenover 9,2 procent in 2018.

Hoe komt het dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog nauwelijks daalt?

Liesbet Stevens: ‘De meest opvallende verbeteringen, zoals het feit dat vrouwen massaal de intrede hebben gedaan op de arbeidsmarkt en een even hoog of hogere scholingsgraad dan mannen hebben, zijn elementen die de aanvankelijke kloof hebben doen afnemen. De “restkloof”, om het zo te zeggen, zit nu vooral bij mensen in een precaire positie op de arbeidsmarkt. En dat zijn bij uitstek vrouwen. Denk aan poetshulpen of zorgverleners. Voltijds werken in die sectoren, met moeilijke uurroosters, is bijna onmogelijk met een gezin. Vaak wordt het niet eens aangeboden. Dan zien we heel vaak dat vrouwen minder uren gaan werken omdat het praktisch niet haalbaar is met een gezinsleven.’

Blijft de beroepskeuze de grootste factor voor de loonkloof?

Liesbet Stevens: ‘Als je kijkt naar de zogenaamde vrouwensectoren zie je dat de lonen daar lager liggen. Het is dus niet zo dat het iets te maken heeft met vrouwen die niet zouden durven onderhandelen over hun loon. Over vrouwenarbeid hebben we vaak gedacht dat het een soort van aanvulling was. Dat is anno 2021 natuurlijk niet meer zo, maar toch zien we dat er minder waarde wordt gehecht aan vrouwelijke arbeid. De coronacrisis heeft ons aangetoond hoe essentieel de zorgverleners, leerkrachten en poetshulpen zijn. Je ziet dat de financiële waardering dat eigenlijk niet volgt.’

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen pleit voor structurele maatregelen om het verschil weg te werken. Aan welke maatregelen denkt u?

Liesbet Stevens: ‘Als we de positie van de werkende armen in België verbeteren, gaan we de loonkloof voor een groot stuk kunnen wegwerken. Want heel veel van de werkende armen in ons land, zijn werkende arme vrouwen. We pleiten langs de ene kant voor de structurele veranderingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals betere lonen, leefbare uurroosters, verplaatsingsvergoedingen, maar aan de andere kant is de combinatie werk-gezin ook belangrijk. Het volledig fiscaal aftrekbaar maken van kosten voor kinderopvang zou gezinnen meer financiële ademruimte geven. Hierdoor verhoogt de keuzevrijheid voor vrouwen én mannen om hun betaald werk te organiseren zoals zij echt willen.’

In 2017 moesten we nog 40 jaar wachten op een gelijk loon.

Liesbet Stevens: ‘We zeggen al jaren dat de loonkloof min of meer hetzelfde blijft, dus die termijn zal niet zo veel veranderd zijn. Wat spannend is, zijn de cijfers van 2020, het eerste coronajaar. Er is volgens mij een grote kans dat 2020 een uitzonderlijk jaar zal zijn in de reeks door de hoge tijdelijke werkloosheidscijfers, maar in 2021 is het voor veel sectoren terug business as usual; er is met andere woorden ook veel ongewijzigd gebleven. Hoe dat uitpakt in de cijfers valt natuurlijk af te wachten.’