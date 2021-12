De Croo moet invallen voor Rutte op Europese top

Premier Alexander De Croo vertegenwoordigt Mark Rutte woensdag en donderdag in Brussel op de top van het Oostelijk Partnerschap en de Europese top. De Nederlandse premier is verhinderd door het debat in de Tweede Kamer over de regeringsvorming. Daardoor zal De Croo optreden als vertengwoordiger van de Benelux.

Dat meldt de woordvoerder van de premier. De rechtsliberale VVD van Rutte, het linksliberale D66, het christendemocratische CDA en de sociaalchristelijke ChristenUnie maakten maandagavond bekend dat ze elf maanden na de val van de regering en negen maanden na de verkiezingen een coalitieakkoord hebben bereikt. Mark Rutte volgt zichzelf op als premier. Omdat de Tweede Kamer donderdag over de uitkomst van die regeringsonderhandelingen debatteert, kan Rutte woensdag en donderdag niet naar Brussel komen voor de topontmoetingen met zijn Europese collega’s.

Partnerlanden

Woensdag, vanaf 16 uur, zitten de staatshoofden en regeringsleiders samen met de oostelijke partnerlanden van de EU (Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië en Oekraïne), donderdag start om 10 uur een Europese top. Als voorzitter van de Benelux zal De Croo Rutte vertegenwoordigen.

Het is de bedoeling dat Rutte donderdag na afloop van het parlementaire debat alsnog zo snel mogelijk naar Brussel afreist om zijn plaats op de top in te nemen. Maar omdat het debat tot 18 uur zou duren, is het nog maar de vraag of Rutte nog op tijd zal komen. Uitzonderlijk duurt de top bovendien maar één dag.