Nederland vervroegt kerstvakantie, ‘avondlockdown’ blijft van kracht

De Nederlandse regering scherpt de coronamaatregelen verder aan. Premier Mark Rutte (VVD) geeft vanavond om 19 uur een toelichting, maar ondertussen lekken de eerste maatregelen al uit in de Nederlandse media. De meest opmerkelijke is dat nu toch beslist is om de kerstvakantie in de basisscholen al vanaf volgende week te laten ingaan.

Omdat de aankondiging zo laat komt, zouden de scholen maandag wel openblijven, maar daarna enkel nog noodopvang voorzien. Voor het organiseren van afstandonderwijs is op zo’n korte termijn geen ruimte meer.

Ministers toonden zich vorige week nog geen voorstander van het verlengen van de kerstvakantie. Op het overleg van vanmiddag is beslist dat de situatie zo ernstig is dat een vervroegde sluiting toch de beste optie is.

De overige maatregelen blijven behouden. Dat geldt ook voor de zogenaamde ‘avondlockdown’, die inhoudt dat zowat alle winkels en de horeca om 17 uur de deuren moeten dichttrekken. De maatregel is in voege sinds eind november, en zou zeker tot 14 januari van kracht blijven.

In Nederland is het aantal bevestigde besmettingen in dalende lijn. Tegenover een week geleden zijn er nu zowat een vijfde minder nieuwe besmettingen. Net als bij ons neemt het tempo van de daling toe.