Oproep | Getuigenissen wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg en patiëntenstop

Voor een artikel over wachtlijsten en patiëntenstops bij psychologische en psychiatrische hulp zijn we op zoek naar getuigenissen. Door corona kampen niet alleen meer jongeren maar ook meer volwassenen met psychologische problemen, tegelijk geven heel wat psychiaters, psychologen en CGG’s aan dat ze de toeloop niet kunnen volgen. Vaak is er een patiëntenstop. Wij zijn op zoek naar getuigenissen van volwassenen. Sta je zelf op zo’n wachtlijst, ken je zo iemand of werk je in de geestelijke gezondheidszorg en zie je dit dagelijks? We horen het graag. Mail ons via karlien.beckers@standaard.be. We nemen contact op voor we iets publiceren.