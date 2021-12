Jan Jambon in quarantaine

De Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) moet in quarantaine nadat zijn vrouw positief heef tgetest op het coronavirus. Jambon begint vandaag aan zijn quarantaine en zal zich laten testen. Hij blijft in quarantaine tot hij een negatief testresultaat heeft.

Voorlopig is het nog niet duidelijk wat de impact van die quarantaine zal zijn op de werkzaamheden van de Vlaamse regering.

‘We wachten het resultaat van de test af. Die moet tussen dag drie en zes na het contact afgenomen worden’, zegt zijn woordvoerder Olivier Van Raemdonck.

‘Als die negatief blijkt, dan zal dat niet meteen veel problemen opleveren. De komende dagen kunnen we gemakkelijk overschakelen naar online vergaderingen. Wanneer zijn test positief zou zijn, komen er misschien ministerraden in het gedrang en zullen we naar oplossingen zoeken.’