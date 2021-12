Vrouw (22) doet aangifte van seksueel misbruik tegen Marco Borsato

In Nederland heeft een 22-jarige vrouw, die zegt vanaf haar vijftiende seksueel te zijn misbruikt door Marco Borsato, maandag officieel aangifte gedaan bij de zedenpolitie in de regio Midden-Nederland. Dat meldt De Telegraaf en het nieuws wordt bevestigd door de advocaat van Borsato.

Met de aangifte verzoekt de vrouw om strafrechtelijke vervolging voor het delict aanranding. Ze stelt in haar aangifte dat gedurende een aantal jaren sprake is geweest van het plegen van ‘ontuchtige handelingen’, aldus De Telegraaf. De politie heeft bewijsmateriaal in beslag genomen, dat de aangifte kan ondersteunen.

Het is voor het eerst dat officieel aangifte volgt tegen Borsato, die al geruime tijd onder vuur ligt vanwege geruchten van grensoverschrijdend gedrag.

Naar aanleiding van aanhoudende geruchten over seksueel grensoverschrijdend gedrag, vroegen de advocaten van Borsato vorige week nog aan het Openbaar Ministerie in Nederland om onderzoek te doen naar de bron van die beschuldigingen.

Verschillende roddelkanalen brachten de afgelopen tijd dat Borsato zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Onder meer het Nederlandse RTL Boulevard meldde al dat de zanger ervan beschuldigd wordt. Een column van ADwoensdag ging over het gerucht dat Borsato zich schuldig zou hebben gemaakt aan wangedrag tijdens een van de barbecues die de zanger jaarlijks organiseerde voor wie hem als coach koos in ‘The voice of Holland’ en ‘The voice kids’. De aangifte van de 22-jarige vrouw zou de eerste officiële klacht zijn.