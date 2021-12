Ruim 70 procent van long covidpatiënten heeft overgevoelig zenuwstelsel

Symptomen van verhoogde gevoeligheid van het zenuwstelsel komen voor bij meer dan 70 procent van patiënten met langdurige klachten na een corona-infectie. Het verschijnsel, ook centrale sensitisatie genoemd, heeft een grote impact op de levenskwaliteit van de patiënten.

Extreme vermoeidheid, kortademigheid, concentratiestoornissen, duizeligheid, pijn, angst en depressieve gedachten zijn symptomen van zo’n verhoogde gevoeligheid van het zenuwstelsel. Ze zorgen ervoor dat meer dan drie vijfde van patiënten met long covid moeilijkheden heeft om normale dagelijkse activiteiten, zoals werk, hobby’s of huishoudelijke taken, uit te voeren. Eén vijfde is daar zelfs helemaal niet toe in staat.

Dezelfde lijst aan klachten komt vaak voor bij patiënten die lijden aan een verhoogde gevoeligheid van het zenuwstelsel, zoals bijvoorbeeld bij fibromyalgie en andere chronische pijnsyndromen. Ook mensen die weinig last hadden van de doorgemaakte corona-infectie rapporteren de klachten.

De resultaten zijn afkomstig uit een studie van de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel. Onderzoekers bevroegen 567 Nederlandstalige patiënten met langdurige klachten. De resultaten werden onlangs gepubliceerd in The Journal of Clinical Medicine.

‘Centrale sensitisatie wil zeggen dat de hersenen een signaal als pijn kunnen interpreteren zonder dat er effectief in ons lichaam een acuut probleem of echte schade is. Het lichaam gaat bovendien steeds sterker reageren met vage maar ernstige klachten als gevolg. En hoe ernstiger de klachten, hoe groter de impact op de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit’, legt professor Maarten Moens, neurochirurg in het UZ Brussel, uit.