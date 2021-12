Filmstudio Warner Bros. heeft de eerste officiële trailer van ‘Fantastic beasts: The secrets of Dumbledore’ gelost. Daarin krijgt het publiek voor het eerst Mads Mikkelsen als booswicht Grindelwald te zien nadat Johnny Depp de reeks in 2020 heeft moeten verlaten en vervangen is door de Deense acteur. De film gaat pas in april 2022 in première, maar bekijk hier alvast de eerste beelden.