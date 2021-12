Avril Lavigne gaat hit ‘Sk8er boi’ verfilmen

De Canadees-Franse zangeres Avril Lavigne wilt haar hit nummer ‘Sk8er boi’ naar een ‘nog hoger niveau’, zei ze aan de podcast She is the voice.

‘Sk8er boi’ vertelt het verhaal van een meisje dat een jongen afwijst op basis van wat haar vrienden van haar zouden denken, want zoals het nummer beschrijft: hij hield van punk en zij van ballet. En haar aanstellerige vriendinnen zouden hem nooit leuk vinden. Jaren later krijgt ze spijt van die beslissing, want als ze thuis tv zit te kijken ziet ze plots dat de jongen die ze had afgewezen beroemd en succesvol is geworden.

In een interview met de Canadese podcast She has he voice maakte de 37-jarige Avril Lavigne bekend dat ze werkt aan de verfilming van dat verhaal. Verder wilde ze er geen details over delen, zoals of ze het nu zelf zou regisseren of spelen. Wel zei ze hoe ze op het idee kwam.

‘De laatste tijd, nu het bijna 20 jaar geleden is, vragen veel mensen me om dit nummer te spelen op hun shows. Het blijft een nummer dat nog steeds terugkomt en waar mensen naar verwijzen, dus wil ik het nummer naar een hoger niveau tillen door het te verfilmen’, zei Lavigne.

Avril Lavigne bracht het nummer ‘Sk8er boi’ (Skaterjongen, red.) uit in 2002. Het nummer behoort tot de grootste hits en de bekendste nummers van Lavigne. In de Vlaamse Ultratop 50 kreeg het poppunknummer de zevende plek.

Avril Está Morta

De laatste jaren staat Lavigne niet meer in de spotlights en door haar afwezigheid speculeren sommige internetgebruikers dat Lavigne in 2003 is gestorven. Na haar debuutalbum zou Lavigne geworsteld hebben met haar plotselinge beroemdheid. Ze zou daarom zijn vervangen door een dubbelganger genaamd Melissa Vandella. In de loop van 2003 zou Lavingne zijn gestorven. De complottheorie komt waarschijnlijk via de Braziliaanse blog Avril Está Morta (Avril is dood, red.).

De theorie won aan populariteit in 2017, toen een Twitter-gebruiker erover had gepost. Lavigne zelf heeft de theorie bij meerdere gelegenheden ontkend.