Onderzoekscommissie bestorming Capitool wil vervolging stafchef Trump voor minachting parlement

De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari wil de voormalige stafchef van Donald Trump, Mark Meadows, vervolgen voor minachting van het parlement. De oud-stafchef heeft geweigerd te getuigen voor de commissie.

De zeven Democraten en twee Republikeinen in de commissie gingen unaniem akkoord met een rapport om Meadows te vervolgen voor zijn weigering volledig mee te werken aan het onderzoek. Het hele Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in de meerderheid zijn, moet er vervolgens over stemmen.

De voormalig stafchef zou aanvankelijk verschijnen voor de parlementaire commissie, maar liet via zijn advocaat weten dat niet meer van plan te zijn. De voorzitter en vicevoorzitter van de commissie klaagden dat Meadows wel allerlei relevante informatie verstrekt in een nieuw boek ‘dat hij nu promoot en aan het verkopen is’. Sommige documenten heeft hij wel overhandigd aan de commissie maar van anderen stelt hij dat die beschermd zijn omdat hij voor de president gewerkt heeft.

Sms-berichten

De commissie is vooral geïnteresseerd in ‘de tientallen sms’en’ die hij op de dag van de bestorming van het Capitool zou hebben gekregen. Een daarvan zou afkomstig zijn van Donald Trump Jr., zoon van, die in het bericht erop zou aandringen dat zijn vader zijn aanhangers naar huis stuurt. Er zouden ook berichten zijn van parlementsleden, die niet bij naam worden genoemd, waarin manieren besproken worden om te voorkomen dat de verkiezingsuitslag gecertificeerd werd.

Meadows, die meer dan zeven jaar lid was van het Huis tot hij in 2020 toetrad tot de Trump-regering, heeft de commissie en de Democratische voorzitter Nancy Pelosi aangeklaagd over de kwestie.

De parlementaire commissie maakte maandag bekend dat Meadows een dag voor de aanval op het Capitool in een e-mail had geschreven dat de nationale garde paraat zou staan om pro-Trump-demonstranten te beschermen. De e-mail was volgens de commissie een van de zaken waarover zij hem had willen ondervragen.

Indien het Huis de commissie volgt, wordt Meadows de derde medewerker van de voormalige Republikeinse president die wordt beschuldigd van minachting van het parlement. Het ministerie van Justitie heeft op verzoek van het Huis al soortgelijke aanklachten ingediend tegen de voormalige hoofdstrateeg van Trump, Steve Bannon. Het Huis overweegt ook een soortgelijke actie tegen Jeffrey Clark, voormalig functionaris van het ministerie van Justitie.

6 januari

Tijdens een bijeenkomst op 6 januari beweerde Trump opnieuw dat zijn nederlaag het resultaat was van fraude. Hoewel meerdere onderzoeken daar geen bewijs voor vonden, bestormden zijn aanhangers die dag het Capitool waar opdat moment de verkiezingsuitslag gecertificeerd werd.

Vier mensen stierven op de dag van de rellen, en een politieagent van het Capitool stierf de volgende dag aan verwondingen. Honderden politieagenten raakten gewond tijdens de aanval en vier agenten hebben sindsdien zelfmoord gepleegd.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.