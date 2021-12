Geen toelating voor Nord Stream 2 als situatie in Oekraïne escaleert

De omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2, tussen Rusland en Duitsland, komt er niet als er een nieuwe escalatie komt tussen Rusland en Oekraïne. De nieuwe Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, heeft zondagavond bevestigd dat daarrond een akkoord bestaat tussen Duitsland en de Verenigde Staten.

Vanwege de huidige spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne ‘zijn de Amerikanen en de Duitse regering onder Angela Merkel overeengekomen dat deze pijpleiding niet in werking kan treden als het tot een nieuwe escalade komt’, zei Baerbock op de Duitse omroep ZDF.

Eerder deze week hadden Amerikaanse functionarissen het Congres al op de hoogte gebracht van dit akkoord.

Inval Oekraïne

De westerse landen vrezen dat Rusland de komende weken een inval van Oekraïne overweegt. Moskou heeft vele duizenden militairen bijeengebracht in de grensstreek. De Amerikaanse president Biden sprak eerder deze week nog zijn Russische ambtgenoot Poetin, in de hoop de spanningen te verminderen.

Baerbock nam dit weekend deel aan de G7-top, die onder meer aan de spanningen tussen Rusland en Oekraïne gewijd was. Maandag ziet ze haar Europese collega’s. Ook daar zal het onderwerp bovenaan de agenda staan.

De nieuwe Duitse bondskanselier, Olaf Scholz, had ook al iets subtieler verwoorde waarschuwingen geuit tegenover Rusland. Zondag was Scholz op bezoek in Warschau, voor een kennismaking met zijn ambtgenoot Mateusz Morawiecki. Ook de Poolse premier drong erop aan dat Scholz de opening van Nord Stream 2 niet toelaat.

Goedkeuring

De pijpleiding is compleet, maar wacht nog op goedkeuring voor gebruik van de Duitse autoriteiten. Het certificeringsproces werd in november opgeschort vanwege een juridische hindernis. De goedkeuring van de Duitse toezichthouder is een van de laatste stappen voor de ingebruikname van de pijpleiding die naar verwachting de Russische gaslevering aan Duitsland zal verdubbelen. Door de vertraging is het wel onwaarschijnlijker geworden dat Nord Stream 2 de gastekorten in Europa deze winter kan helpen verlichten.

Washington ziet de pijplijn door de Oostzee al langer als strategisch gevaarlijk. Rusland zou daarmee de Europese energievoorziening kunnen beperken. Bovendien kan Moskou besluiten om bestaande pijplijnen door Oekraïne niet meer te gebruiken en dat land zo onder druk zetten.