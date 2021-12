Bondsparket wil dat Abdoulaye Seck de ‘vuile woorden’ van Amallah herhaalt

Het woord is aan Abdoulaye Seck (29). Het bondsparket roept de Antwerp-verdediger op meer uitleg te verschaffen over het gedrag dat tot zijn rode kaart leidde. Bij de Great Old klinkt het dat hij reageerde op racisme, maar pas als hij de woorden van Standard-speler Amallah prijsgeeft, kunnen de gepaste schorsingen worden uitgesproken of net niet. Amallah alsook scheidsrechter Visser wordt gehoord als getuige.

Dinsdag omstreeks 15.45 uur – al kan dat altijd uitlopen – komt de zaak voor het Disciplinair Comité. In die online meeting wil het Bondsparket dus meer te weten komen over wat er zich zondagnamiddag op de Bosuil heeft afgespeeld. Selim Amallah (Standard) en Abdoulaye Seck (Antwerp) kregen het na het rustsignaal met elkaar aan de stok. Plots sloegen de stoppen van Seck door en was hij niet meer te kalmeren.

Ploegmaats en stafleden van de Great Old deden wat ze konden, maar hij rukte zich steeds los, waarop Lawrence Visser hem de rode kaart toonde. Vanwaar die woedeuitbarsting van de Senegalese verdediger? Hij leek te reageren op provocaties van de Belgisch-Marokkaanse middenvelder, die zich tijdens het tumult snel uit de voeten maakte, maar in de catacomben wel nog geel kreeg voor het ‘aanstoken van de confrontatie’.

Foto: BELGA

Digitale confrontatie

Al snel hadden ze bij Antwerp begrepen dat er allicht racisme in het spel was, maar een zeer aangeslagen Seck – tot tranen toe beroerd – wilde niet zeggen welke woorden Amallah exact had uitgesproken. Amallah ontkende ook meteen. Op vraag van de club legde Seck wel een verklaring af bij de match delegate, maar ook daar zonder details. ‘Wat hij zei, was te vuil om te herhalen.’

Er werd intern overlegd over het al dan niet klacht neerleggen bij de voetbalbond en de politie, maar gezien de rode kaart moest het Bondsparket ook in actie schieten wat betreft een eventuele schorsing voor Seck. Alleen oordeelde bondsprocureur Ebe Verhaegen na het raadplegen van zowel de scheids als de delegate dat hij over te weinig informatie beschikte om zomaar met een voorstel te komen. Vandaar de redelijk ongebruikelijke oproeping voor Seck om eerst meer uitleg te verschaffen, met zowel Visser als Amallah als getuige. Beiden zijn verplicht om (digitaal) op te dagen en op die manier kunnen de spelers alvast met elkaar worden geconfronteerd. Idealiter was ook Amallah als betrokkene opgeroepen, zodat ook hij nog een schorsing moest vrezen, maar door zijn gele kaart was dat niet mogelijk. Vandaar zijn statuut van getuige.

Al kan dit verhaal, als uit bepaalde elementen blijkt dat er toch sprake was van racisme, ook voor hem nog een staartje krijgen. Visser is er standaard bij als ref, maar heeft al het volgende verklaard: ‘Pas bij het betreden van de spelerstunnel werden we door Antwerp-bestuurslid Sven Jaecques geïnformeerd dat de reactie van de Seck te wijten was aan een mogelijk geval van racisme.’ Om maar te zeggen: hij heeft er zelf geen idee van.

Foto: BELGA

De hamvraag is dus wat Seck dinsdagnamiddag zal verklaren. Als hij de (eventuele) beledigingen van Amallah nu wél wil herhalen, kan zowel het Bondsparket als het Disciplinair Comité daar rekening mee houden. Om het cru te zeggen: bij een standaard belediging word je als profvoetballer geacht om jezelf te kunnen beheersen en heb je weinig excuses, maar als er sprake is van racisme, kan dat als verzachtende omstandigheid gelden.

In het kader van de waarheidsvinding hopen de instanties dus dat Seck zo gedetailleerd mogelijk kan zeggen wat er is gezegd en gebeurd. Anders dreigt hij – bij gebrek aan concrete informatie – gewoon geschorst te worden voor zijn ‘ongepaste houding’, waarvoor het Bondsparket twee speeldagen kan eisen en het Disciplinair Comité tussen de één en vier speeldagen voor kan uitspreken. Bovendien heeft Seck nog een speeldag voorwaardelijk staan van een schorsing eerder dit jaar.

Bataille en Pavlovic

Namens Antwerp zal ook Jelle Bataille zich moeten komen verdedigen voor een rode kaart. De rechtsback kreeg ruzie met de Standard-bank toen hij daar de bal kwam halen. Op de tv-beelden leek hij alleen maar een duwtje te geven, maar het Bondsparket beschikt over extra gsm-beelden van de match delegate, die vlakbij stond, en baseert zich daarop om het te omschrijven als een ‘lichte slag met de vlakke hand’ in het gezicht van Moussa Sissako en om drie speeldagen effectief plus één voorwaardelijk voor te stellen. Dit net als bij Seck in overeenstemming met de indicatieve tabel. In zijn motivering vermeldt het Bondsparket voor de volledigheid ook nog dat Bataille bij het verlaten van het veld een van de grondmicrofoons van de rechtenhouders stuk schopte. Damjan Pavlovic van Standard, die op de actie van Bataille reageerde door hem te proberen aan te trappen en een andere Antwerp-speler een slag in de nek gaf, moet vier speeldagen effectief vrezen.