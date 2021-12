Ook in Brussel protest van ultrakatholieken tegen ‘satanisch’ concert Anna Von Hausswolff

Een kleine groep ultrakatholieken heeft maandagavond actiegevoerd voor de Sint-Dominicuskerk in Brussel, waar de Zweedse artieste Anna von Hausswolff een concert gaf. De dominicanengemeenschap had eerder al haatmails en bedreigingen ontvangen uit ultrakatholieke hoek.

Met een veertigtal waren ze, de actievoerders die maandagavond postvatten voor de Dominicanenkerk in Brussel. Voor de trappen van de kerk zongen ze religieuze liederen. In navolging van Frans protest klonk het ook hier: ‘Sainte-Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs’. Dat is te zien op beelden die via sociale media verspreid werden.

De politie vroeg de actievoerders om op het voetpad te blijven voor de kerk, zodat concertgangers het gebouw binnen konden. De katholieken bidden met hun gezang tegen de komst van de Zweedse orgelmuzikante Anna Von Hausswolff. Haar uitverkochte orgelconcert ging uiteindelijk van start zoals gepland. In Nantes liep het anders af. Daar werd haar concert afgeblazen. Het concert in Parijs verhuisde naar een geheime locatie.

Von Hausswolff tourt langs kerken in heel Europa. Haar jongste album is immers volledig op orgel gespeeld, een instrument dat ze ontdekte toen ze het geluid van synthesizers beu werd. Maar de back catalogue van de componiste zet kwaad bloed bij katholieken. In een van haar oude nummers, ‘Pills’, zong ze dat de liefde had bedreven met de duivel. Satanisme, vinden de gelovigen. Von Hausswolff houdt het op een metafoor voor druggebruik.

De Franse concertzaal Botanique, die het evenement organiseert, verbaast zich over de controverse. Het bewuste nummer staat maandagavond niet eens op het programma, liet het weten aan persagentschap Belga. Het concert in Brussel is immers volledig instrumentaal.