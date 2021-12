MR gaat intern betere afspraken maken

MR-ministers moeten gevoelige hervormingen voortaan afstemmen met de fractieleider en voorzitter.

Het partijbureau van de MR stond maandag in het teken van de woelige afgelopen week. Een tekst van minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) over een ‘rechtvaardigere fiscaliteit’ kon niet rekenen op de steun van voorzitter Georges-Louis Bouchez en Waalse MR-Parlementsleden. Zij vonden de tekst te links en meenden dat de middenklasse te veel getroffen werd.

Maar vrijdag werd het decreet toch goedgekeurd, ook door de MR. ‘In naam van de stabiliteit van de regering’, aldus Bouchez. Kamerlid en oud-minister Denis Ducarme wees er maandagochtend subtiel op dat Crucke in een recente peiling de derde populairste MR-politicus in Wallonië is, voor Bouchez.

Maar tijdens het partijbureau werden de plooien gladgestreken en werd een methode afgesproken om zulke incidenten in de toekomst te vermijden. Voortaan zullen MR-ministers gevoelige hervormingen vooraf moeten afstemmen met de eigen fractieleider in het betrokken parlement. Die zal in samenwerking met de voorzitter de tekst valideren en/of voorleggen aan de betrokken parlementsleden.

‘Op die manier zijn we zeker dat er geen fouten meer worden gemaakt, dat iedereen elkaar goed begrijpt en dat niet meer in zo’n situatie belanden’, aldus Bouchez. ‘De voorbije week was een slechte week, zoals dat wel eens gebeurt in de politiek. Maar we moeten de zaak ook niet dramatiseren.’